Fortnite, Ninja: "voglio la Stagione 3, serve più varietà"

Non sono soltanto i giocatori di Fortnite Battaglia Reale ad attendere con ansia la Stagione 3 del proprio Battle Royale preferito: pro player e streamer sembrano a loro volta in fervente attesa. Ninja, in particolare, non ce la fa proprio più, e in una live delle ultime ore si è rivolto direttamente ad Epic Games.

Tyler "Ninja" Blevins, volto mondano di Fortnite Capitolo 2, non è di certo uno di quelli che le manda a dire o che chiede le cose per favore: "Voglio la nuova stagione di Fortnite, voglio più varietà" è stato il commento lapidario dello streamer. Non senza annesse lamentele, alcune delle quali parzzalmente condivisibili: "neanche l'ombra di una nuova arma, e abbiamo giocato a questa me*** per circa un anno". In effetti, a partire dalle ultime stagioni di Fortnite Capitolo 2, non è che Epic Games abbia introdotto chissà quali meccaniche inedite nel gameplay o oggetti davvero significativi, a partire dall'evento del Buco Nero dello scorso autunno 2019. Paradossale il fatto che lo streamer abbia poi confermato di divertirsi comunque parecchio, nonostante tutto.

Forse il vero problema è che la Stagione 2 si è protratta anche troppo a lungo; anche senza i rinvii dovuti a pandemie o proteste, comunque, Epic Games ha cominciato a prolungare le stagioni sin dall'inizio del Capitolo 2. "Siamo onesti" ha commentato Ninja, "ormai gli sviluppatori raddoppiano la durata delle stagioni ma dimezzano i loro contenuti". L'ultimo rinvio risale proprio alle scorse ore ed è chiaramente legato alle manifestazioni in USA.

Si può essere d'accordo e non, con quanto affermato da Ninja; sta di fatto che nel mese di giugno 2020 almeno due appuntamenti importanti andrebbero segnati sul calendario, a tema Fortnite Capitolo 2. Il primo è l'Evento Dispositivo, che si terrà il prossimo 15 giugno 2020; il secondo è il lancio vero e proprio della Stagione 3, attualmente fissato per il 17 giugno 2020. Improbabile che arrivino nuovi spostamenti, ma è meglio non sfidare il 2020, anno che si è già mostrato particolarmente prodigo di eventi negativi.