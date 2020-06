PS5, la frequenza variabile dà maggiore flessibilità, ma poche differenze con Xbox Series X

In una recente intervista Marcin Makaj, sviluppatore presso Moonwalls, ha parlato di quelle che saranno le caratteristiche principali di PS5 e Xbox Serie X. Da quanto emerge dalle informazioni in suo possesso, infatti, la frequenza variabile utilizzata da Sony per gestire la potenza della CPU di PS5 è una tecnica che dà maggiore flessibilità nello sviluppo, ma sono poche le effettive differenze in termini di prestazioni con Xbox Series X.

"Entrambe le macchine sono un bel salto in avanti per quanto riguarda la potenza della CPU," ha detto Makaj. "Il Simultaneous Multi-Threading potrebbe davvero fare la differenza. Un aumento delle prestazioni è sempre ben accetto, ma a parte l'approccio più flessibile di PS5, non vedo un netto vincitore qui." Secondo lo sviluppatore di Commander '85, infatti, la scelta di Sony di affidarsi alla Frequenza Variabile su PS5 garantirà più flessibilità nello sviluppo, nonostante i vantaggi effettivi siano tutti da dimostrare: le due console dovrebbero equivalersi in questo aspetto.

In base alla sua esperienza, Makaj, che ancora non possiede i kit di sviluppo, ma ha basato la sua analisi sui dettagli che sono emersi in queste settimane, è convinto che sarà più semplice sviluppare su PS5: "vedendo quello che è succede con Xbox One e PS4, dove riesco ad ottenere le migliori prestazioni su quest'ultima, credo che questo genere di approccio si manterrà anche nella next-gen." Come tanti altri sviluppatori, anche Makaj apprezza molto l'approccio di Cerny nel creare gli strumenti di sviluppo in modo da semplificare enormemente il lavoro da parte dei colleghi.

Commander '85, il nuovo gioco di Moonwalls, arriverà su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ecco il trailer di annuncio.