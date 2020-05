Fortnite, Evento Doomsday: la tempesta colpirà l'isola, svela la skin leggendaria Cyclo

Qualcosa di significativo sta per accadere all'interno di Fortnite Capitolo 2. Stando alle ultime teorie e segnalazioni emerse nella rete, probabilmente presto la tempesta colpirà l'isola: il tutto dovrebbe avvenire nel corso dell'Evento Doomsday di questo fine settimana. Ma andiamo con ordine, e cerchiamo di rimettere insieme i pezzi.

Sappiamo che questo fine settimana si terrà l'evento Doomsday: c'è un timer ben preciso nella stanza di Mida, presso l'Agenzia. Mida stesso, capo dell'organizzazione criminale, dovrebbe essere il protagonista di questo evento, che fungerà da ponte tra la Stagione 2 e la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Che ruolo svolgerà la tempesta in tutto ciò? Probabilmente uno importante, e a svelarlo ci avrebbe pensato la Skin Leggendaria Cyclo.

La Skin Cyclo è stata trovata tra i costumi del recente Aggiornamento 12.61 di Fortnite Capitolo 2, pubblicato lo scorso martedì: chiaramente è legata all'evento in arrivo, dato che è tutta perfettamente a tema tempesta. Per "tempesta" si intende l'ondata di energia viola che insegue i giocatori sull'isola fino alle fasi finali della partita, ovviamente. Il dispositivo segreto dell'Agenzia attivato da Mida in questi giorni ne ha modificato il funzionamento: ogni singolo dettaglio di cui vi abbiamo parlato è legato a tutti gli altri, ma non è ancora chiaro cosa accadrà esattamente.

Mida ha attivato il dispositivo in grado di alterare la tempesta, e ora indosserà la Skin Cyclo per contrastarla: ma con quale obiettivo? Mida è buono o cattivo? E cosa accadrà all'isola nella Stagione 3? Vi terremo aggiornati di volta in volta che apprenderemo maggiori dettagli.