Xbox Series X, Microsoft vuole un lancio worldwide, non spezzettato come quello di Xbox One

Xbox Series X dovrebbe arrivare su tutti i principali mercati contemporaneamente grazie a un lancio contemporaneo worldwide, dunque non spezzettato come quello che abbiamo visto per quanto riguardava Xbox One, questo è un punto che sembra stare particolarmente a cuore a Phil Spencer.

Nel corso del recente podcast che ha visto protagonista il capo di Xbox Phil Spencer insieme all'ex-Presidente di Nintendo USA, Reggie Fils-Aime, l'uomo Microsoft è tornato a ribadire la questione, definendosi peraltro ottimista per il lancio a fine 2020.

"Come sapete, siamo molto impegnati su questo, avendo parlato già di un lancio worldwide, cosa che purtroppo non siamo riusciti ad effettuare con Xbox One", ha detto chiaramente Spencer. Poi, coinvolgendo anche a Fils-Aime, ha elaborato più a fondo: "Ti ricordi quando ci vedevi dal Nintendo Campus, ci sono voluti mesi e mesi per raggiungere alcuni mercati incredibilmente importanti e questo ci ha fatto capire quanto un lancio in contemporanea sia fondamentale per noi", ha affermato Spencer.

Il riferimento al Nintendo Campus è dovuto probabilmente alla vicinanza fisica del quartier generale Microsoft a quello Nintendo USA, per cui probabilmente Fils-Aime poteva avere una qualche idea di quello che succedeva in Microsoft all'epoca del lancio di Xbox One.

Non è peraltro la prima volta che Spencer fa capire come l'uscita di Xbox Series X voglia essere alquanto diversa da quella Xbox One, come a prendere le distanze dagli errori fatti all'epoca dalla divisione Xbox, pur ovviamente non rinnegando esplicitamente nulla di quanto fatto in passato da Microsoft, ma traspare la volontà di voler dare un indirizzo diverso a Xbox con il lancio di Xbox Series X dalla concezione stessa della console alla gestione della sua interfaccia, quest'ultima in continuità con l'evoluzione effettuata finora per non disorientare gli utenti.

Peraltro, tra le problematiche di Xbox One che hanno portato al lancio dilazionato anche in Europa e in Giappone aveva grande importanza anche la necessità di adattare tutta l'interfaccia con comandi vocali di Kinect alle varie lingue presenti sui diversi mercati, cosa che ovviamente non rappresenta più un problema con Xbox Series X.