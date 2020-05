PS4: aggiornamento 7.51 rilasciato da Sony, migliora le performance della console

PS4 ottiene in queste ore l'aggiornamento 7.51, rilasciato da Sony e incentrato su vari miglioramenti delle performance con un update che sembra essere piuttosto importante, sebbene la descrizione non scenda più di tanto in particolari.

Il firmware update segue dunque il precedente update 7.50, che aveva causato un po' di problemi ad alcuni utenti dopo l'aggiornamento, come l'errore che impediva la lettura dei dischi (SU-42118-6) o la mancata espulsione dei dischi. Questi problemi dovrebbero essere stati definitivamente corretti con il nuovo aggiornamento.

L'update 7.51 viene dunque scaricato automaticamente all'avvio di PS4 e introduce dunque qualche correzione e una maggiore stabilità del sistema. Considerando la scarsa quantità di informazioni a corredo, sembra che si tratti di un aggiornamento di dimensioni minori, più marginale, dunque.

"Questo aggiornamento di sistema migliora le performance della console" è tutto quello che Sony ha da dire sull'argomento, dunque sembra trattarsi di piccole modifiche sotto al cofano, probabilmente non visibili più di tanto all'utente comune.

Se non altro, dovrebbe comunque aver sistemato i problemi emersi con il firmware precedente, in particolare per quanto riguarda il drive Bluray che aveva causato vari inconvenienti ad alcuni utenti. Il precedente aggiornamento 7.50 aveva peraltro aggiunto un aggiornamento al protocollo HDCP, migliorato il test di velocità della connessione e applicato altre modifiche visibili, come spesso accade agli update identificati con numero "pieno", per così dire.