The Last of Us 2, una maratona su Multiplayer.it per lo State of Play di questa sera

The Last of Us 2 tornerà a mostrarsi questa sera, con una puntata dello State of Play di Sony interamente dedicata, e Multiplayer.it coglie l'occasione proponendo una lunga maratona che caratterizzerà tutto il pomeriggio e la sera di oggi.

Sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire dalle ore 17:00 di oggi, si susseguiranno dunque diversi appuntamenti in video tutti incentrati su The Last of Us 2, in modo da discutere la nuova esclusiva PS4 da parte di Naughty Dog secondo diversi aspetti.

Vediamo dunque il programma completo di questa lunga serata dedicata a The Last of Us 2, che partirà alle 17:00 con il Techtonik di Pierpaolo Greco e terminerà verso le 23:00 con il commento a caldo allo State of Play, il quale è fissato per questa sera alle ore 22:00 e verrà ovviamente trasmesso, tradotto e commentato anche in diretta.

Tenetevi liberi, dunque, perché gli appuntamenti sono tanti:

Techtonik - ore 17:00