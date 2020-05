TechTonik, nuova puntata alle 17.00: parleremo delle smart TV di Xiaomi

TechTonik torna oggi con una nuova puntata, in diretta dalle 17.00 alle 18.00, i cui parleremo delle smart TV di Xiaomi appena lanciate in Italia, dai prezzi che fanno davvero gola per quanto sono concorrenziali.

A condurre la trasmissione sarà il solito Pierpaolo Greco che, per la gioia dei feticisti degli uomini pelati, sarà completamente solo per un'ora. Abbiamo provato a chiedergli di mettersi nudo, ma ha rifiutato. Chissà usarne la voce per un video ASRM che effetti darebbe. Comunque sia il nostro esaminerà i vari modelli di smart TV proposti da Xiaomi e cercherà di farvi capire perché a quei prezzi sono un vero affare.

Protagonisti della puntata sarete ovviamente anche voi, con le vostre domande: cominciate a scriverle qui nei commenti, perché vi risponderemo nel corso del livestream.

Potete seguire il live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.