Xiaomi, le smart TV appena lanciate in Italia in offerta su Amazon

Xiaomi ha finalmente lanciato in Italia la sua linea di smart TV, che per l'occasione sono tutte in offerta su Amazon con sconti davvero interessanti. Come tradizione della compagnia, si tratta di prodotti economici, ma dalle caratteristiche tecniche molto avanzate e con quasi tutti gli optional che possono tornare utili di questi tempi.

Si parte dal modello base, il Mi TV 4A da 32 pollici, che costa soltanto 199,99€, quindi c'è il modello intermedio, il Mi TV 4S da 43 pollici (391,99€ prezzo base, 299,99€ in sconto su Amazon), che si spinge fino a 55 pollici in una variante più costosa (499,90€ prezzo base, 399,99€ in sconto su Amazon).

Infine c'è il modello da 65 pollici, che rappresenta il top di gamma del produttore e costa di base 649,90€. Da notare che sono tutte TV 4K basate su Android TV 9.0. Volendo è quindi possibile installarci tutte le applicazioni Android compatibili dal Google Play Store e usare le funzionalità del Chromecast e di Google Assistant.