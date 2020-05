Pokémon GO, il 1 giugno 2020 sarà impossibile giocare per manutenzione

Se avevate in progetto di uscire di casa proprio il 1 giugno 2020 per dedicarvi a Pokémon GO, è meglio che ci ripensiate: apprendiamo proprio in queste ore che nel giorno citato sarà impossibile giocare, e dunque vi avvisiamo con largo anticipo.

L'annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori di Niantic Labs, che stanno contattando tramite mail parte della community di Pokémon GO (anche italiana). Apprendiamo così che il primo giugno 2020 l'accesso a Pokémon GO sarà sospeso dalle ore 11:00 alle 18:00, perché il server dell'app verrà sottoposto a manutenzione. Il gioco sarà completamente inaccessibile, non sarà possibile neppure controllare i propri mostriciattoli tascabili catturati, né tantomeno giocare da casa.

Di seguito il messaggio ufficiale di Niantic Labs a tema Pokémon GO: "Lunedì 1° giugno 2020, l'accesso a Pokémon GO verrà sospeso in tutto il mondo per sette ore. Approssimativamente, dalle 11:00 alle 18:00 PDT (GMT-7), il server della app verrà sottoposto a manutenzione e sarà completamente inaccessibile. Ci scusiamo anticipatamente per l'inconveniente. La sospensione del servizio non avrà alcun impatto sul tuo account".

Ricordiamo che intanto è possibile votare i propri Pokémon preferiti in vista dei Community Day di giugno 2020 e luglio 2020.