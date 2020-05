Phantasy Star Online 2 disponibile da oggi anche per PC

Phantasy Star Online 2 è da oggi disponibile anche per PC, dopo un periodo di esclusiva Xbox One. Da notare che nel caso in cui gli utenti Xbox One volessero giocare con la versione PC, gli basterà usare lo stesso Live ID di Microsoft per non perdere i progressi fatti.

Nel caso foste interessati al gioco, potete scaricarlo dal Microsoft Store (è un free-to-play). La versione PC di Phantasy Star Online 2 offre molti bonus commemorativi del lancio, come armi, consumabili, punti esperienza extra e quant'altro. Vi conviene quindi giocarci così da non perdervi nulla. Da notare che attualmente il gioco sembra non essere stato ancora sbloccato nello store italiano, ma è possibile comunque giocare alla versione USA, cambiando la regione del PC dalle impostazioni di Windows.

Leggiamo i requisiti di sistema di Phantasy Star Online 2 per PC:

Requisiti minimi: