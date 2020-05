Fortnite, nuota oltre i portelli all’agenzia

Le sfide Assalto all'Agenzia sono ora disponibili su Fortnite Capitolo 2, occasione imperdibile per guadagnare altri punti esperienza bonus, nonché oggetti cosmetici in forma completamente gratuita. Ma non tutte le missioni sono semplici o intuitive: per esempio nuota oltre i portelli all'agenzia, della quale stiamo proprio per fornirvi una pratica guida.

Per completare velocemente e facilmente la sfida nuota oltre i portelli all'agenzia delle missioni Assalto all'Agenzia, dovrete come prima cosa recarvi esattamente al centro dell'isola: dove sorge l'Agenzia, appunto. Si tratta, per chi non lo sapesse, del quartier generale di Mida, dove risiedono i boss e da dove dovrebbe cominciare l'evento finale Doomsday il prossimo fine settimana.

Ciò premesso, il vostro compito sarà semplicemente quello di nuotare verso le cinque valvole nel lago circostante, che circonda l'edificio. Questi oggetti sono chiaramente visibili ad occhio nudo, e tuttavia è opportuno fornirvi anche una pratica immagine da tenere sottomano: uno dopo l'altro visitateli tutti quanti e "superateli" senza farvi eliminare dai nemici. Avrete così completato la missione in men che non si dica.

Eccovi anche un video che vi mostra la procedura per completare agevolmente la sfida nuota oltre i portelli all'agenzia di Fortnite Capitolo 2. Per qualsiasi chiarimento, informazione aggiuntiva o altro potete fare riferimento alla sezione dedicata ai commenti di questo articolo.