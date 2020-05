Fortnite: sfide Assalto all'Agenzia disponibili, l'elenco completo di Epic Games

Nel momento in cui scriviamo sono ufficialmente disponibili delle nuove sfide su Fortnite Capitolo 2, note come Assalto all'Agenzia. I dataminer le avevano trovate tra i file di gioco dell'Aggiornamento 12.60 nei giorni scorsi, e ancora una volta avevano visto giusto.

Dopo le sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2 e dopo i due set dedicati al Dominio Locale, quelle dell'Assalto all'Agenzia sono probabilmente le ultime sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2; le sfide a tempo straordinario potrebbero non arrivare affatto. I compiti da svolgere non sono troppo complessi, e le ricompense appaiono invece notevoli: una copertura, uno strumento raccolta, un deltaplano e tantissimi punti esperienza. Il tutto completamente gratis.

Ecco tutte le sfide dell'Assalto all'Agenzia in un pratico elenco realizzato da Epic Games. Restate sulle nostre pagine, vi forniremo se necessario anche delle guide per completare facilmente le singole missioni.

Atterra all'Agenzia (0/1)

Sopravvivi ai cerchi della Tempesta (0/10)

Apri un forziere bloccato delle fazioni in basi spia diverse (0/3)

Nuota oltre i portelli all'Agenzia (0/1)

Elimina uno scagnozzo in più rifugi (0/3)