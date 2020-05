Sherlock Holmes Chapter One, nuovi dettagli sul gioco da Frogwares

Sherlock Holmes Chapter One, la nuova avventura sviluppata da Frogwares e ispirata al celebre personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle, è protagonista di un comunicato che include ulteriori dettagli sul progetto.

Come riportato ieri, Sherlock Holmes Chapter One è stato annunciato per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X, con uscita nel corso del 2021. Si tratta di un thriller poliziesco in terza persona in ambiente open world ed è un prequel della storia conosciuta del detective più famoso al mondo. Una rivisitazione creativa di quello che potrebbe essere successo a Sherlock da giovane prima di diventare l'ingegnoso investigatore che tutti oggi conoscono.

"Questa volta volevamo essere più creativi nella storia che volevamo raccontare e abbiamo avuto un'idea che non è mai stata trattata da altri: il 'primo grande caso' di Sherlock, vissuto quando aveva 21 anni", ha spiegato la lead narrative designer Antonina Melnykova. "È Sherlock Holmes al suo massimo splendore, ma il suo talento era ancora grezzo e lui non era ancora il genio raffinato che è diventato in seguito. Spericolato, impaziente e un po' sfacciato, ma inconsapevolmente già sulla strada per diventare una leggenda."

"Lo stesso vale per la location. Volevamo provare qualcosa di diverso dall'ormai troppo conosciuta Londra in epoca vittoriana. Siamo sempre nel 19° secolo, ma esploreremo un'isola del Mediterraneo. Un'isola dove la divisione tra classi sociali e la corruzione sono il pane quotidiano. Qui è dove il nostro Sherlock ha trascorso la sua infanzia."

"E ora, da giovane adulto, è costretto a tornarci per scoprire la verità mai svelata che sta dietro la morte di sua madre - una perdita che ha distrutto la sua infanzia molti anni prima e lo ha costretto a trasferirsi a Londra. Ma, come sempre, Sherlock non è da solo nelle sue avventure. Prima di fare amicizia con John Watson, Sherlock aveva un altro migliore amico, Jonathan, e la loro relazione sarà la parte centrale del nostro gioco."

"Anche se stiamo cercando di essere più creativi con la vita di Sherlock da giovane, i fan della serie e del personaggio possono stare certi che resteremo fedeli e coerenti con il materiale originale. Molte persone hanno una visione ben precisa di chi sia Sherlock. La nostra storia non vuole cambiare quest'idea di Sherlock, ma piuttosto esplorare il suo passato per capire com'è diventato l'uomo che conosciamo, come ha iniziato ad amare il violino, o a usare il suo cappello distintivo e persino la sua dipendenza dalle droghe."

Oltre a una storia e un'ambientazione completamente nuove, il gioco è costruito attorno a quello che il team chiama il "Sistema di Investigazione Globale". Un metodo aggiornato e rivisitato dell'approccio "senza mani" adottato in The Sinking City, questo nuovo sistema ha lo scopo di andare ancora oltre e di dare ai giocatori molta più libertà per risolvere i casi in un modo che sembri un vero lavoro da detective.

"Il Sistema di Investigazione Globale consiste principalmente nel far sì che i giocatori facciano più affidamento alle loro intuizioni e alla capacità di risolvere dei casi", ha dichiarato il lead feature designer Yaroslav Martyniuk. "In Chapter One, gli indizi vengono acquisiti e analizzati attraverso una vasta gamma di abilità, stratagemmi, strumenti e metodi a disposizione di Sherlock. Dal momento che ci sono tantissime combinazioni, i giocatori dovranno davvero riflettere sulle cose come un detective, perché unire gli indizi a caso o andare per tentativi non sarà molto efficace."

Inoltre, Sherlock Holmes Chapter One presenta un sistema di combattimento che utilizza le leggendarie abilità di osservazione di Sherlock piuttosto che la forza bruta. "Abbiamo esaminato attentamente i feedback che abbiamo ricevuto dalla stampa e dai giocatori per The Sinking City e per i precedenti giochi di Sherlock. Questi feedback ci hanno aiutato a definire le caratteristiche di Chapter One: indagine, storia, combattimento, esplorazione, ecc."

"Per esempio, il sistema di combattimento di Chapter One è stato completamente inventato da zero e molte altre meccaniche stanno subendo cambiamenti e miglioramenti per rendere il ritmo di gioco complessivamente migliore."