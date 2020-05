Little Nightmares gratis su Google Stadia Pro, festeggia 2 milioni di copie vendute

Little Nightmares è un successo, in base ai dati riferiti oggi da Bandai Namco e Tarsier Studios, visto che il particolare horror goticheggiante, partito come piccolo progetto semi-indie, si è affermato sul mercato con oltre 2 milioni di copie vendute e arriverà presto come gioco gratis di Google Stadia Pro.

Sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe, Little Nightmares è una sorta di favola horror mette i giocatori nei panni di Six, una piccola bambina vestita di un appariscente impermeabile giallo, mentre cerca di fuggire da Le Fauci, una nave piena di malvagie figure e trappole insidiose.

Il gioco si è distinto subito per il suo stile grafico particolare e per le strane atmosfere che lo caratterizzano, tra l'onirico burtoniano e il vero e proprio incubo oscuro. Si tratta di un adventure che pone continue sfide al giocatore, richiedendo abilità nella soluzione di enigmi ma anche nella capacità di muoversi senza attirare l'attenzione dei vari nemici.

A partire dal 1° giugno, anche gli utenti di Google Stadia potranno immergersi nel racconto oscuro di Little Nightmares. L'edizione standard del gioco sarà riscattabile gratuitamente dal 1° giugno da tutti i membri di Stadia Pro, che potranno acquistare separatamente la raccolta di espansioni "Secrets of the Maw", che comprende tre storie aggiuntive. Gli utenti privi di Stadia Pro potranno invece acquistare la "Little Nightmares Complete Edition", che contiene il gioco base e le storie aggiuntive di "Secrets of the Maw".

"Aver partecipato all'avventura di Little Nightmares dagli inizi fino a questo risultato straordinario è stato semplicemente incredibile", ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President Digital, Marketing & Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe. "È una dimostrazione della nostra capacità di creare grandi franchise in grado di conquistare il successo non solo nel settore dei videogiochi, ma anche dell'intrattenimento in generale. Pur essendo un risultato importante, siamo solo all'inizio."

"È stato straordinario vedere questo nuovo franchise prendere vita tra le reazioni e il supporto dei fan", ha dichiarato Lucas Roussel, Producer di Little Nightmares. "Con Google Stadia, ancora più utenti potranno giocare al titolo e la nostra community continuerà a crescere. Attualmente siamo interamente concentrati su Little Nightmares II e non vediamo l'ora di dare a tutti i fan maggiori informazioni sul gioco per quest'estate."

Nel frattempo, siamo in attesa dell'uscita di Little Nightmares 2, che a quanto pare dura di più ed è più grosso del primo episodio. Potete trovare più informazioni nell'anteprima pubblicata l'estate scorsa da parte di Davide Spotti.