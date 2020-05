Street Fighter V: Champion Edition, Capcom annuncia novità in arrivo domani

Street Fighter V: Champion Edition vedrà domani l'arrivo di interessanti novità, secondo quanto annunciato da Capcom con un post pubblicato su Twitter.

"Ehi, combattenti! Preparatevi ad alcune entusiasmanti novità su Street Fighter V: Champion Edition", recita il tweet, dando appuntamento a tutti per domani, 27 maggio 2020, alle 17.00 ora italiana.

Come scritto nella recensione di Street Fighter V: Champion Edition, l'ultima edizione del picchiaduro a incontri è costosa ma molto ricca, grazie a un roster composto da ben quaranta personaggi.

Saranno proprio questi ultimi i protagonisti dell'annuncio? Ci saranno ulteriori new entry? Difficile capirlo, visto che Capcom non ha lasciato spazio per alcuna interpretazione: bisognerà attendere domani.