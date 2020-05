Remedy, il titolo di un nuovo gioco trapelato online

Apparso online il nome di lavorazione del nuovo gioco di Remedy Entertainment, lo studio di Control e Quantum Break: BigFish. L'informazione si è appresa leggendo un aggiornamento dell'Epic Games Store (più che altro dei suoi database) pubblicato da epicdata.info, in cui è apparso il misterioso gioco.

Il nome in sé non ci dice molto, ma è interessante per verificare l'evoluzione del rapporto tra Epic Games e Remedy, con la seconda che sta sviluppando due giochi per la prima, uno un progetto maggiore tripla A per console e PC, mentre l'altro un titolo di scala minore. Da notare che entrambi saranno titoli next-gen e useranno il Northlight Engine, proprietario di Remedy e non l'Unreal Engine di Epic Games. Aspettiamoci quindi ray tracing e altre meraviglie simili.

Alcuni hanno preso BigFish per il nome del gioco. Secondo noi è improbabile e propendiamo più a vederlo come un titolo provvisorio. Comunque sia tutto può essere. Per adesso non ci sono altre informazioni sul gioco, ma aspettiamoci di saperne di più quanto prima.