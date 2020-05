Fortnite, Evento Doomsday: ci sarà anche la fidanzata di Mida, secondo un'immagine

Mancano ormai solo pochi giorni all'evento finale di Fortnite Capitolo 2, anche noto come Doomsday: probabilmente l'isola di Epic Games cambierà per sempre, e al centro dell'azione tornerà ad esserci Mida, il misterioso e forse malvagio capo dell'Agenzia. Non da solo: pare che tornerà anche la sua fidanzata.

A scoprire queste informazioni sono stati i dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2, subito entrati in azione dopo la pubblicazione dell'Aggiornamento 12.61 di oggi, martedì 26 maggio 2020. Tra i file di gioco, è stata trovata una schermata di caricamento molto particolare, in cui Mida osserva l'armatura custodita nell'Agenzia. Chiaramente l'armatura gli servirà per attivare il dispositivo Doomsday, ma non è questo il dettaglio sul qual vogliamo farvi riflettere. Notate, invece, quel volto femminile riflesso sulla spalla sinistra dell'armatura?

Probabilmente lo avete già visto da qualche parte: pensateci bene. Praticamente è identico alla fotografia della fidanzata di Mida, che è possibile osservare nel piccolo ufficio di Corso Commercio e in alcune zone dell'Agenzia. Anche nota come L'Ingegnere, potrebbe essere stata questa donna ad aver creato lo stesso dispositivo Doomsday.

Ecco un'immagine anche per lei, il nome è attualmente ignoto. Ora non resta che attendere il fine settimana per capire se i rumor sulla Stagione 3, con la mappa di gioco sommersa dall'acqua e i veicoli-squalo, si riveleranno davvero corretti.