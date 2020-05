Call of Duty: Black Ops 4 aveva la campagna single player, un video lo dimostra

Call of Duty: Black Ops 4 è stato il primo COD senza campagna single player. Treyarch si è concentra sul multiplayer e su Blackout, il primo battle royale di Activision. In realtà lo sviluppatore stava creando una modalità campagna, poi cancellata per ottimizzare tempi e costi. Un video online comparso in queste ore dimostrerebbe, però, non solo che esisteva, ma che era anche giocabile.

Per tanti anni la serie di Call of Duty è stata formata da una formula indissolubile: una campagna a singolo giocatore cinematografica e spettacolare e una modalità multigiocatore che sviluppava i temi e il gameplay proposti in singolo, per l'online. Questo fino a Call of Duty: Black Ops 4. Nel tentativo entrare nel lucrativo mercato dei battle royale, tentativo poi riuscito pienamente con Call of Duty: Warzone e i suoi 60 milioni di utenti, Activision decise di abbandonare la campagna per sviluppare Blackout. I risultati sono stati alterni, ma hanno gettato le basi per l'attuale successo.

In realtà Treyarch stava lavorando ad una campagna di Black Ops 4, con tanto di storia a fare da collante alle varie missioni single player. Il gameplay sembra molto simile a quello del multiplayer, ma in realtà è stato creato per essere giocato in solitaria. L'esperienza avrebbe comunque dovuto essere meno "rifinita" rispetto agli standard della serie con meno cutscenes e filmati. Anche la grafica ha subito un miglioramento, proprio per questo fatto.

Per chi se lo chiedesse, non dovrebbe trattarsi di una mod in quanto Call of Duty: Black Ops 4 non supporta questo genere di contenuti. Cosa ne pensate?