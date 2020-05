Fortnite, Aggiornamento 12.61 disponibile per il download: server offline

Arriva inaspettato, ma un nuovo aggiornamento per Fortnite Capitolo 2 nel momento in cui scriviamo è disponibile per il download. Si tratta dell'Aggiornamento 12.61 e riguarda tutte le principali modalità di gioco: Battaglia Reale, Salva il Mondo, Modalità Creativa.

L'Aggiornamento 12.60 della scorsa settimana avrebbe dovuto essere l'ultimo della Stagione 2 di Fortnite, in tempo per il lancio della Stagione 3; a conti fatti dopotutto lo è, dato che l'update 12.61 di oggi si limiterà presumibilmente ad apportare alcune correzioni e bugfix necessari per il Battle Royale di Epic Games. Non sono da escludere però sorprese dell'ultimo minuto, dato che i server sono offline e lo resteranno fino al termine della manutenzione. Quest'ultima non dovrebbe protrarsi oltre le 09.00 della mattinata di oggi, martedì 26 maggio 2020.

Resta ignoto il resto dei contenuti in arrivo su Fortnite Capitolo 2: probabilmente si tratterà di alcune modifiche alle sfide Assalto all'Agenzia, il cui debutto su Battaglia Reale è previsto a breve. Gli sviluppatori potrebbero anche inserire nuove skin o file di gioco necessari per il grande evento finale della Stagione 2, atteso per questo fine settimana. Vi terremo aggiornati non appena dataminer e leaker scopriranno di più, intanto vi ricordiamo che il download è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi android; per quelli iOS ci sarà bisogno dell'approvazione di Apple e dunque di pazientare un altro po'.