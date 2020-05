FIFA 20, Lukaku TOTSSF ha delle statistiche false?

La carta TOTSSF di Romelu Lukaku, l'attaccante belga dell'Inter, ha delle statistiche false? Sul canale Reddit dedicato a FUT e FIFA 20 si è scatenata la polemica, tra coloro che si sentono truffati e coloro che, calcoli alla mano, dicono che è frutto di come EA calcola questi potenziamenti e sostengono sia sempre stato così.

La situazione è comunque piuttosto ingarbugliata. Il tutto è nato dalla carta TOTSSF, quella della Squadra dell'anno (fino a questo punto della stagione), di Romelu Lukako. Il possente attaccante belga dell'Inter, infatti, ha subito un bel boost delle sue statistiche, grazie al quale ha raggiunto una valutazione complessiva di 95, cosa che lo rende uno dei centravanti più forti del gioco.

L'ex Manchester United, infatti, eccelle nella velocità, nel tiro, nei passaggi e nel dribblig. La cosa che lo dovrebbe rendere però immarcabile è il 97 dato al fisico. Ma è proprio sull'effettiva validità di questo valore che è scattata la polemica. 97, infatti, dovrebbe essere una media dei voti presi da Lukaku nel salto, nella resistenza, nella forza e nell'aggressività. Solo che il belga ha rispettivamente 81-86-99-81, numeri la cui media è decisamente inferiore a 97.

Ancora più curioso è il fatto che Milikovic-Savic, il centrocampista serbo della Lazio, è teoricamente più debole di Lukaku, avendo "solo" 96 in fisico. Andando a vedere i punteggi dei singoli parametri, però, alcuni giocatori si sono accorti che il biancoceleste in realtà ha tutti parametri più alti, ovvero 97-97-99-83. Da qui le accuse di falso e pubblicità ingannevole che sono cadute sulla testa di EA. Confrontando le due carte, infatti, si direbbe che il belga sia più forte del serbo, cosa che a conti fatti non è.

Alcuni utenti hanno una spiegazione per questo genere di cose: il calcolo delle carte TOTS viene fatto aumentando tutti i parametri della carta di base con lo stesso valore. In questo modo alcune caratteristiche potrebbero superare la soglia massima di 99, il cap ufficiale delle statistiche di gioco. Detto in altre parole: il valore di 97 è ottenuto considerando che Lukaku ha teoricamente molto più di 100 come valore in forza, nonostante poi nel gioco questo valore sia effettivamente limitato a 99. Un calcolo che porta ad avere dei valori pubblici sballati, che non sempre rappresentano fedelmente le statistiche nascoste sotto. Una cosa che, sempre secondo queste persone, è sempre esistita, ed EA non ha mai corretto.

Cosa ne pensate di questa pratica da parte di EA?