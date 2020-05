Resident Evil 8 potrebbe essere annunciato a giugno. Più precisamente mercoledì 10 giugno 2020, come si è appreso dagli utenti di più alto livello del programma Resident Evil Ambassador, che hanno ricevuto un invito per quella data.

Da specificare che l'annuncio di Resident Evil 8 è una nostra supposizione, perché l'invito non contiene dettagli specifici o informazioni utili. La speranza nasce dal fatto che Capcom non ha ancora annunciato nulla né per console next-gen, né per i prossimi mesi e che, quindi, prima o poi dovrà mostrare qualcosa di nuovo.

Questo qualcosa potrebbe essere il tanto vociferato nuovo Resident Evil, anche se c'è anche un'altra ipotesi in campo: che venga mostrato il remake di Resident Evil 4. C'è anche chi parla di qualche novità per la modalità multiplayer di Resident Evil 3... ma a dirla tutta sarebbe davvero una delusione (a parte per chi la sta giocando).

Comunque sia possiamo aspettarci qualcosa di cross-gen legato alla saga Resident Evil, che giri cioè su PC, Xbox One e PS4, ma anche su PS5 e Xbox Series X. Almeno lo si spera.