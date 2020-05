Windows 10, Aggiornamento di maggio 2020: la funzionalità per lo stream della musica sul PC di Windows 7 sta per tornare

L'Aggiornamento di maggio 2020 è ormai in dirittura d'arrivo su PC Windows 10: al di là di tutte le novità interessanti già previste da Microsoft, apprendiamo in queste ore che tornerà disponibile per gli utenti anche un'apprezzata funzionalità già presente a suo tempo su Windows 7. Vi spieghiamo tutto ciò che dovete conoscere in questo rapido articolo.

La funzionalità in questione è quella legata allo stream della musica su PC: feature presente a suo tempo su Windows 7, che ora tornerà anche su Windows 10 proprio con l'Aggiornamento di maggio 2020. Come funziona? Il tutto è molto semplice: l'utente potrà collegare il proprio smartphone al PC Windows 10 tramite Bluetooth, e ascoltarla così via streaming tramite speaker del dispositivo. Non sarà la tecnologia più rivoluzionaria al mondo, ma da tempo un certo numero di utenti la richiedeva a gran voce.

La funzionalità in questione era nota su Windows 7 come "Bluetooth A2DP sink": Microsoft la tralasciò al momento di rilasciare Windows 8 e poi Windows 10, ma ora tornerà. Non sarà l'unica novità dell'Aggiornamento di maggio 2020, che dovrebbe anche rendere più veloci ed efficienti i PC più datati, ma non mancheranno almeno nei momenti iniziali del rilascio dell'update alcuni problemi per i videogiocatori da PC.

Il tanto atteso aggiornamento di maggio 2020 per Windows 10 dovrebbe debuttare in questi ultimi giorni di maggio, vi notificheremo tempestivamente non appena sarà davvero disponibile per il download: ancora un po' di pazienza.