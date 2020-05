PlayStation Store: lanciata la promozione Doppi Sconti, per offerte eccezionali

Sul PlayStation Store inizia oggi la promozione Doppi Sconti, che prevede il raddoppio dello sconto sui giochi in offerta per gli abbonati a PS Plus. L'iniziativa durerà fino alle ore 00:59 di giovedì 11 giugno 2020.

Facciamo un esempio pratico. Attualmente la versione originale di Persona 5 è in sconto del 40% sul prezzo base, quindi potete acquistarlo a 41,99€ invece di 69,99€. Nel caso in cui foste abbonati a PS Plus, lo sconto diverrebbe però dell'80% e vi portereste il gioco a casa per circa 14€. Altro esempio: la versione Premium di The Surge 2 è in sconto al 30%, quindi potete portarvela a casa per 41,99€ invece di 59,99€. Se però siete abbonati a PS Plus lo sconto diventa del 60% e il prezzo finale di circa 24€.

Oltre a quelli già citati, tra i giochi in offerta per la promozione Doppi Sconti dedicata agli abbonati PS Plus vi segnaliamo: Assassin's Creed Origins, i DLC di Call of Duty: WWII (il gioco base è attualmente gratis con il plus), eFootball PES 2020, No Man's Sky, Shenmue III e Yakuza Kiwami.

Per l'elenco completo dei giochi in offerta, vi rimandiamo al PlayStation Blog, dove troverete i relativi collegamenti al PlayStation Store.