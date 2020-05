Spotify, rimosso il limite di 10.000 brani per la propria libreria

Spotify negli ultimi anni è diventato il principale servizio per ascoltare la propria musica preferita, online ed offline, ovunque ci si trovi. Ma anche la piattaforma in questione aveva ed ha dei limiti: fino ad oggi questi limiti consistevano nella possibilità di aggiungere alla propria libreria al massimo 10.000 brani. Ora non più, come avrete intuito.

Spotify ha rimosso il limite di 10.000 brani per le librerie degli utenti: ciascuno potrà dunque aggiungere, da questo momento in poi, tutte le canzoni che desidera, senza alcuna limitazione di sorta.Viene così ad essere corretto uno dei controsensi più vistosi degli ultimi anni: Spotify offre oltre 50 milioni di canzoni in streaming, ma (finora) con una libreria digitale dalla capienza fissata a 10.000 brani. Attualmente, lo ricordiamo, Spotify ha all'attivo 124 milioni di abbonati, per miliardi di ricavi.

Più volte gli utenti su smartphone Android e dispositivi iOS avevano chiesto di rimuovere questa limitazione: finalmente ce l'hanno fatta. La società ha confermato che il rollout del nuovo aggiornamento sta avvenendo lato server: se attualmente la vostra libreria presenta ancora il limite di 10.000 brani, dunque, è solo questione di ore prima che sparisca definitivamente. Cosa ne pensate di questa novità? Siete soddisfati? Utilizzate abitualmente Spotify? Fatecelo sapere con un bel commento!