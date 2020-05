The Last Guardian diventerà un film, prodotto da Sony Pictures?

The Last Guardian è stato una sorta di sogno che si è avverato per i videogiocatori, considerando che il progetto di Fumito Ueda sembra essere naufragato anni fa, ma è stato poi recuperato e portato su PS4 in forma completa, dunque una favola del genere potrebbe essere coronata anche dalla trasposizione in film, che sembra essere in produzione presso Sony Pictures.

Il film di The Last Guardian dovrebbe essere scritto da Max Borenstein, autore delle sceneggiature anche di Godzilla e Kong: Skull Island e la pellicola sarebbe già in fase di produzione presso Sony Pictures, con il casting in corso per i quattro ruoli principali.

La notizia, riportata da PlayStation LifeStyle, proviene dall'insider Daniel Richtman, una fonte che potrebbe essere affidabile. I personaggi principali, per i quali attualmente si cercano gli attori, sono un ragazzo di 12 anni, ovvero il protagonista amico della creatura identificata come Trico. Quest'ultima sembra sia chiamata "Tree" e anche per questa si cerca un attore, probabilmente per la voce o forse anche per effettuare del motion Capture sulle espressioni, non è ancora chiaro.

Ci sono inoltre altri due personaggi, chiamati Ariana e Ueda, che interpretano due genitori in cerca della figlia Mono, che si è persa e potrebbe essere stata rapita da una creatura come Trico, anche se la questione non è ancora ben definita. In ogni caso, il nome Ueda sarebbe ovviamente un riferimento all'autore del gioco. La produzione sarebbe poi affidata a Kevin Misher di Misher Films.

Nel frattempo, il creatore di The Last Guardian sta portando avanti il suo nuovo progetto, a questo punto staccato come indie vista la sua separazione da Sony, di cui attendiamo ancora informazioni precise.