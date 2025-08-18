Sony avrebbe in produzione un altro film su un gioco PS4 famoso ma di nicchia

PlayStation e Sony stanno puntando sempre di più sui film e sulle serie TV videoludiche, che aiutano a raggiungere un nuovo pubblico e convincere ancora più persone a comprare i videogiochi. Ora, un nuovo rumor suggerisce quale sarà una delle prossime pellicole in produzione presso Sony Pictures: The Last Guardian .

Che gioco è The Last Guardian

Ricordiamo che The Last Guardian è il più recente gioco di Fumito Ueda, già autore di ICO e Shadow of the Colossus. Si tratta di una avventura puzzle e d'azione nella quale vestiamo i panni di un ragazzino che libera una grande bestia a metà tra un mammifero e un uccello che può essere guidata con indicazioni e oggetti, per fare in modo che liberi la strada e ci aiuti a viaggiare all'interno di imponenti strutture antiche.

Parliamo di un videogioco introspettivo, praticamente senza veri dialoghi e che si focalizza sul rapporto tra un bambino e un animale: potrebbe essere un'ottima base per un film adatto a tutte le età. Ovviamente per ora è solo un rumor e, anche ammesso che quanto rivelato da Richtman sia corretto, è possibile che il progetto non arrivi alla conclusione e venga abbandonato.

Sony ha in produzione tanti prodotti per cinema e televisione, tra Ghost of Tsushima, Days Gone, Gravity Rush, Helldivers, Jak and Daxter e Resident Evil, senza dimenticare che aiuta Nintendo nella realizzazione del film di The Legend of Zelda.