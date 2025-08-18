0

Sony avrebbe in produzione un altro film su un gioco PS4 famoso ma di nicchia

Sony continua a lavorare a nuovi film e serie TV: secondo un rumor, una delle pellicole in produzione è basata su un videogioco per PlayStation 4 che è sì famoso ma certamente di nicchia.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/08/2025
Kratos, Atreus, Jin Sakai, Ellie, Joel, Abby e Aloy, personaggi di PlayStation su uno sfondo blu
The Last Guardian
The Last Guardian
News Video Immagini

PlayStation e Sony stanno puntando sempre di più sui film e sulle serie TV videoludiche, che aiutano a raggiungere un nuovo pubblico e convincere ancora più persone a comprare i videogiochi. Ora, un nuovo rumor suggerisce quale sarà una delle prossime pellicole in produzione presso Sony Pictures: The Last Guardian.

Il rumor è stato condiviso dal noto leaker Daniel Richtman tramite il proprio Patreon.

Che gioco è The Last Guardian

Ricordiamo che The Last Guardian è il più recente gioco di Fumito Ueda, già autore di ICO e Shadow of the Colossus. Si tratta di una avventura puzzle e d'azione nella quale vestiamo i panni di un ragazzino che libera una grande bestia a metà tra un mammifero e un uccello che può essere guidata con indicazioni e oggetti, per fare in modo che liberi la strada e ci aiuti a viaggiare all'interno di imponenti strutture antiche.

Parliamo di un videogioco introspettivo, praticamente senza veri dialoghi e che si focalizza sul rapporto tra un bambino e un animale: potrebbe essere un'ottima base per un film adatto a tutte le età. Ovviamente per ora è solo un rumor e, anche ammesso che quanto rivelato da Richtman sia corretto, è possibile che il progetto non arrivi alla conclusione e venga abbandonato.

Un film di Horizon: Zero Dawn è stato annunciato da PlayStation, vediamo chi lo produrrà Un film di Horizon: Zero Dawn è stato annunciato da PlayStation, vediamo chi lo produrrà

Sony ha in produzione tanti prodotti per cinema e televisione, tra Ghost of Tsushima, Days Gone, Gravity Rush, Helldivers, Jak and Daxter e Resident Evil, senza dimenticare che aiuta Nintendo nella realizzazione del film di The Legend of Zelda.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sony avrebbe in produzione un altro film su un gioco PS4 famoso ma di nicchia