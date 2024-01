Sony: film di Gravity Rush mostrato al CES 2024, aggiornamenti sulle serie di God of War e Horizon

Il CES 2024 è stato l'occasione per Sony di dare aggiornamenti sulle serie di God of War e Horizon , nonché per mostrare uno scampolo del film animato di Gravity Rush e qualcosa di relativo a Patapon. Insomma, la multinazionale giapponese è impegnatissima nel portare le sue proprietà intellettuali videoludiche al cinema, dopo i successi della serie TV di The Last of Us, di quella Twisted Metal e del film di Gran Turismo.

Le nuove informazioni

Da quanto si è appreso, i film di God of War e Horizon sono in fase di scrittura, mentre quello di Gravity Rush è in un avanzato stato di lavorazione. Per inciso, in un video dedicato a Torchlight, nuova tecnologia di Sony per il cinema (e non solo), è stato mostrato un personaggio che salta da un palazzo, con il logo Gravity Rush in bella vista (minuto 12:07 del filmato sottostante), quindi è partito un breve montaggio tra le scene del film e delle sessioni di motion capture.

La sezionedi Gravity Rush si è conclusa con il personaggio che si dirige verso una città volante, a quanto pare distrutta da un demone alato gigantesco.

Purtroppo non sono stati condivisi altri dettagli, né su Gravity Rush, né su God of War e Horizon, quindi bisogna accontentarsi. Rimane confermato che le avventure cinematografiche di Kratos saranno pubblicate da Prime Video, mentre quelle di Aloy da Netflix.

Per quanto riguarda Patapon, è stato mostrato qualcosa di relativo a un nuovo progetto in sviluppo con un nuovo stile grafico (minuto 2:32 del video). In realtà non è chiaro di cosa si tratti. Nel video si parla di "IP Development Gaming / Anime", quindi le possibilità sono diverse. Vedremo in futuro se sarà annunciato qualcosa.