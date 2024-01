Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1: aggiornamento 1.4.0 disponibile per console

Konami ha pubblicato l' aggiornamento 1.4.0 per PS5 , Xbox Series X/S, PS4 e Nintendo Switch della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 . Si tratta della stessa patch già disponibile per PC dal 20 dicembre scorso, quindi le novità sono più o meno le stesse. Si parla di numerose correzioni e miglioramenti, nonché di opzioni aggiuntive per migliorare la resa dei giochi.

Come già specificato nella notizia relativa alla patch per PC, vengonoo "introdotte diverse impostazioni per schermo, taglio dell'immagine ed effetti che possono risultare particolarmente importanti per modificare la visualizzazione del gioco". Insomma, Konami sta lavorando per rispondere alle critiche ricevute dalla raccolta in fase di lancio, che effettivamente non era messa proprio benissimo.

Le nuove opzioni aggiunte sono molteplici. Si parla della possibilità di attivare o disattivare lo smoothing, ossia di avere un'immagine più o meno morbida o definita, inoltre è possibile scegliere se avere una visualizzazione standard, pixel perfect o 16:9, che va ad abbracciare le richieste dei puristi e di quelli che vogliono comunque sfruttare i nuovi schermi.

L'impostazione "standard" mostra un rapporto d'immagine intermedio tra l'originale, che si ottiene selezionando l'impostazione "pixel perfect" e quello "16:9", che allarga l'immagine per riempire l'intero schermo. In modalità standard e pixel perfect è possibile applicare dei wallpaper per coprire le bande nere.

Insomma, forse è arrivato il momento giusto per tornare nella serie ideata da Hideo Kojima. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.