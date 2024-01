Helldivers 2 pare sia stato rinviato di alcune settimane su PS5 e PC

Per il momento non è arrivata nessuna comunicazione specifica da parte di Arrowhead Game Studios e Sony sulla questione, quindi potrebbe semplicemente trattarsi di un'informazione errata. Se confermato, si tratterebbe di un ritardo di circa tre settimane, dunque l'attesa non sarebbe particolarmente lunga.

Pronti a portare la democrazia nell'universo a suon di carneficine?

In arrivo su PS5 e PC, Helldivers 2 è uno sparatutto multiplayer in terza persona, al contrario del predecessore che adottava una visuale isometrica. Torneremo a vestire i panni dei pacificatori della Super Terra, pronti a portare la democrazia nella galassia soggiogando alieni con fucili laser, bombardamenti a tappeto e chi più ne ha più ne metta.

Come nel predecessore verrà data una certa importanza alla strategia, con i giocatori che dovranno scegliere accuratamente il loadout da utilizzare in base alla minaccia da affrontare e gli Stratagemmi, ovvero torrette, supporti tattici dall'altro e potenziamenti vari. In ogni partita l'obiettivo sarà quello di completare vari obiettivi, via via sempre più difficili, in solitaria o in compagnia di altri giocatori, facendo particolarmente attenzione al fuoco amico.