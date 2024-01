Realtà estesa: Sony ha annunciato un sistema di creazione di contenuti spaziali con un visore XR

In occasione del CES 2024 Sony ha presentato il suo nuovo sistema per la creazione di contenuti spaziali , formato da un visore XR di alta qualità, con microdisplay OLED 4K*2 e funzionalità video see-through, e da due controller con puntamento di precisione mirati all'interazione intuitiva con gli oggetti 3D. L'obiettivo è quello di supportare gli studi cinematografici e videoludici nella realizzazione di contenuti 3D di alta qualità.

Un sistema per i professionisti.

Il nuovo sistema è dedicato ai professionisti

La prima compagnia ad aver stretto un partnership con Sony in merito è stata Siemens, "allo scopo di sviluppare una nuova soluzione di progettazione immersiva e di product engineering collaborativo basata sui software di Siemens Xcelerator, piattaforma digitale aperta dedicata alle aziende."

Il sistema sarà reso disponibile nel corso del 2024, in data ancora da destinarsi. Anche il prezzo non è stato comunicato. Naturalmente non si tratta di un prodotto destinato al mercato consumer, quindi possiamo aspettarci dei prezzi davvero elevati.