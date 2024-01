Sony Honda e il team di Gran Turismo svelano un auto elettrica manovrabile con il DualSense di PS5

In occasione del CES 2024, Sony Honda Mobility ha presentato la AFEELA, una nuova auto elettrica realizzata in collaborazione con Polyphony Digital, gli autori di Gran Turismo 7, e che tecnicamente sarà possibile guidare utilizzando il DualSense di PS5.

L'auto sarà corredata da una serie di tecnologie all'avanguardia per gli interni, inclusi dei monitor sul cruscotto e nella parte posteriore dei sedili frontali, con varie opzioni di personalizzazione a tema Fortnite e Spider-Man.

Inoltre, sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla collaborazione di Sony Honda Mobility con Epic Games, nella forma di un simulatore che farà uso di "spazi virtuali per creare nuove esperienze di mobilità per gli utenti".

"Questo strumento simula le condizioni ambientali esterne, come le informazioni sugli altri veicoli, i pedoni, il terreno e le condizioni atmosferiche", afferma Sony Honda Mobility. "Combinando questa tecnologia con l'AR, gli utenti potranno godere di un'esperienza coinvolgente che migliora anche la sicurezza".

"Sony Honda Mobility fornisce una mappa 3D di grande impatto visivo a cui vengono sovrapposti metadati estesi provenienti da Internet. I dati delle mappe possono essere utilizzati anche per ampliare le possibilità di sviluppo di funzionalità di gioco e intrattenimento".

Più interessante per i videogiocatori, l'AFEELA verrà aggiunta in Gran Turismo 7 in maniera gratuita tramite un aggiornamento, previsto durante il corso del 2024 ma al momento sprovvisto di una data di uscita precisa.