PS5 e PS4 hanno fatto segnare un record di utenti attivi a dicembre: 123 milioni

Il dato fa riferimento a entrambe le console perché, naturalmente, non può essere formato solo dagli utenti di PS5, considerando che nella stessa occasione sono state annunciate vendite per 50 milioni di unità della console di ultima generazione di Sony. Va detto che il numero dovrebbe comprendere anche alcuni giocatori residui di PS3 , visto che la vecchia console pare essere ancora molto utilizzata.

Dati incoraggianti

A svelare il dato, durante la conferenza di Sony al CES 2024, è stato il CEO Kenichiro Yoshida. Si tratta di un risultato ragguardevole, che mostra l'alto coinvolgimento degli utenti PlayStation, nonché l'enorme vitalità di PS4, che è ancora molto utilizzata per giocare, nonostante ormai siano passati più di tre anni dal lancio di PS5.

Si tratta anche di un valore indicativo degli utenti potenziali di servizi come il PS Plus, che ovviamente non può che beneficiare da una tale attività mensile.