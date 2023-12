PS3 avrebbe ancora 2 milioni di utenti attivi ogni mese

PS3 avrebbe ancora due milioni di utenti attivi ogni mese. In realtà sarebbero 1,9 milioni, stando a un documento di Insomniac Games, parte dei dati recentemente rubati alla software house e pubblicati online, dopo che Sony si è rifiutata di pagare il riscatto richiesto per tenerli segreti.

PS3 è ancora molto amata

Il dato sarebbe riferito allo scorso febbraio, quindi abbastanza recente da essere incredibile. PS3 fu lanciata nel 2006, quindi ha diciassette anni sulle spalle. Non pochi nel mondo dei videogiochi.

Del resto è anche una console piena di titoli eccellenti non giocabili su altre piattaforme, nemmeno su PS4 e PS5, quindi ha senso che molti continuino a usarla. L'unica alternativa sarebbe l'emulazione, ma molti preferiscono l'hardware originale per avere un'esperienza più diretta.

Va anche detto che PS3 poteva far girare i giochi di PS2 e PS1, quindi è un'ottima scelta per chiunque voglia fruire i titoli delle prime tre generazioni di PlayStation senza ricorrere alla già citata emulazione.

A questo punto sarebbe interessante sapere in quanti giochino ancora con Xbox 360, console di Microsoft della stessa generazione. Va detto che in questo caso la retrocompatibilità con i sistemi più moderni è molto più forte, quindi il numero di utenti potrebbe essere inferiore, anche se non è detto. In fondo i vecchi sistemi hanno il loro fascino, soprattutto per chi li ha vissuti direttamente.