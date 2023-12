Prince of Persia: The Lost Crown non ha il doppiaggio in italiano

Prince of Persia purtroppo non ha il doppiaggio in italiano: Ubisoft ha confermato le lingue che il gioco supporterà per quanto concerne i dialoghi parlati e la nostra non è presente nell'elenco.

Quest'ultimo include inglese, francese, spagnolo, tedesco e farsi, la lingua persiana, che la casa francese ha ritenuto giusto inserire in segno di rispetto per l'ambientazione e la cultura a cui il titolo fa riferimento.

Sembra purtroppo si tratti ormai di una tendenza consolidata per Ubisoft, vedi la mancanza del doppiaggio in italiano in Avatar: Frontiers of Pandora e, meno di recente, in Far Cry 6.