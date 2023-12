The Last of Us Parte 1 nell'elenco delle peggiori conversioni PC del 2023 di Digital Foundry

Il 2023 è stato un anno di pessime conversioni per PC , poco da dire. Digital Foundry , testata specializzata sul lato tecnico dei videogiochi, ha quindi pubblicato un video per indicare le peggiori in assoluto, tra le quali spiccano The Last of Us Parte 1 e Star Wars Jedi: Survivor. L'elenco comunque è decisamente più nutrito.

Vediamo i giochi trattati nel filmato:

Già il 2022 non era stato molto positivo per tante conversioni PC e il 2023 ha continuato il trend negativo. C'è da dire che tra i giochi indicati sono stati distinti quelli pessimi al lancio che però sono stati enormemente migliorati nei mesi successivi, come appunto The Last of Us Parte 1 e quelli ancora problematici dopo quasi un anno, come Wild Hearts.

Da specificare che dei giochi trattati non viene messa in discussione la qualità complessiva, ma viene commentato solo il lato tecnico. Nessuno quindi nega che il primo The Last of Us sia un ottimo gioco, ma è indubbio che al lancio su PC fosse addirittura difficile giocarci. Insomma, lo scenario è mutevole e le considerazioni da fare sono davvero molte.

La speranza è che nel 2024 non si verifichino più situazioni simili e gli utenti PC vengano trattati con il rispetto che meritano, ossia con conversioni degne di questo nome.