The Finals ha un grosso problema di cheater

The Finals è un FPS online di enorme successo. Embark Studios lo ha lanciato durante i Game Awards 2023 arrivando a più di 10 milioni di giocatori nel giro di due settimane. In realtà il titolo veniva da un periodo di beta che si era rivelato un grande successo e che aveva fatto avere al gioco molti commenti positivi. Peccato che durante la beta era emerso anche un enorme problema di cheater , che si è mantenuto con la versione finale, arrivando anche a peggiorare. Embark Studios per ora sembra non riuscire a tenere testa a questa piaga, che rischia di alienare molti giocatori.

Come le cavallette

Purtroppo, nonostante le indubbie qualità di The Finals, le discussioni più diffuse su forum e social ufficiali sembrano essere relative proprio ai cheater, con centinaia di utenti che lamentano partite rovinate da questa gente. I più vocali sono in particolare quelli che partecipano alla modalità classificata, completamente adulterata.

Embark Studios di suo sta avendo dei grossi problemi tecnici e non riesce a bannare i cheater. Al momento di scrivere questa notizia non ha ancora risolto, ma pare che non manchi molto per avere finalmente una soluzione.

Nel frattempo i venditori di cheat si sono fatti più arrembanti e abbordano i giocatori durante le partite mostrandogli la loro "merce" in azione, come dimostrato con questo video su Reddit.

C'è da dire che non è chiaro che gusto ci sia a giocare così, a parte vincere tanto per vincere, ma in fondo stiamo parlando di cheater, quindi non c'è da stupirsi di certi comportamenti nefandi.

Insomma, The Finals è l'ennesimo gioco online che deve fare i conti con questa malattia del mondo dei videogiochi, che non sembra risparmiare nessuno.