Skul: The Hero Slayer ha venduto più di due milioni di copie

Purtroppo non sono state svelate le piattaforme sulle quali il gioco è andato meglio e non è stato specificato quante copie siano state vendute a prezzo pieno e quanto in sconto. Comunque sia, trattandosi di un titolo indie realizzato da una manciata di persone, possiamo considerarlo un successo.

Ottimo risultato

Il messaggio sulle copie vendute

"Salve scheletri!" esordisce il messaggio di annuncio, che poi prosegue affermando "siamo più che entusiasti di annunciare che Skul: The Hero Slayer ha superato i 2 milioni di copie vendute.

Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti per averci giocato e aver fornito un supporto enorme fino a oggi. Grazie per il vostro supporto."

Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Skul: The Hero Slayer in cui abbiamo scritto: "L'espediente delle classi intercambiabili potrà sembrare cosa da poco, ma è talmente curato e ricco di possibilità da rendere Skul uno dei più curiosi e divertenti roguelite in circolazione. Non basta quindi un bilanciamento non impeccabile a rovinare l'opera di Southpaw Games, che a nostro parere è davvero tra le più riuscite del genere grazie alla sua unicità e alla cura riposta in ogni elemento, e merita indubbiamente la nicchia di appassionati che è riuscita a conquistare." Insomma, ci è piaciuto davvero.