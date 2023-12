Suika Game è il gioco più scaricato da Nintendo eShop in Giappone nel 2023

Suika Game è stato il gioco più scaricato da Nintendo eShop in Giappone nel 2023: lo rivela la classifica stilata dalla casa giapponese, che vede il simpatico puzzle game a base di frutta davanti a titoli blasonati come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4.

Suika Game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Pikmin 4 Super Mario Bros. Wonder Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 3 Overcooked! 2 Super Mario RPG Fire Emblem Engage

La top 10 non include prodotti privi della classificazione nipponica CERO, dunque è possibile che diversi giochi occidentali siano stati esclusi dal conteggio ed è lecito pensare che Fortnite faccia parte di questo gruppo.

Tuttavia non c'è dubbio che il successo riscosso finora da Suika Game su Nintendo Switch in Giappone sia straordinario; molto più che in Europa e negli USA, dove il puzzle game è disponibile dallo scorso ottobre.