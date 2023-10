Classifica eShop, Suika Game batte tutti tranne Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder si conferma primo nella classifica eShop dal 16 al 22 ottobre, ma la vera sorpresa è Suika Game, un buffo puzzle game giapponese a base di frutta non ancora disponibile sullo store italiano, che ha superato (quasi) tutti in scioltezza al suo debutto.

Super Mario Bros. Wonder Suika Game Mario Kart 8 Deluxe Sonic Superstars Minecraft Stardew Valley The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Dave the Diver Super Smash Bros. Ultimate Mario Party Superstars

Il gioco della serie venduto più velocemente in Europa, Super Mario Bros. Wonder non ha ceduto la vetta della top 10, ma se andiamo a guardare la classifica relativa ai soli titoli digitali la situazione è differente.