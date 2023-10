Super Mario Bros. Wonder è il gioco della serie venduto più velocemente in Europa

Nintendo ha svelato che Super Mario Bros. Wonder è il gioco della serie con le vendite maggiori in Europa nei primi tre giorni dal lancio, avvenuto lo scorso 20 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.

Super Mario Bros. Wonder: un altro campione di vendite su Nintendo Switch

Per il momento Nintendo non ha condiviso alcun dettaglio per quanto riguarda le vendite in USA e Giappone, dunque non ci resta che attendere i dati di Circana e le tradizionali classifiche di vendita pubblicate dalla rivista giapponese Famitsu.

Nel frattempo sappiamo che nella settimana di lancio Super Mario Bros. Wonder è stato il secondo gioco più venduto nel Regno Unito in formato fisico dopo Marvel's Spider-Man 2. Non solo, sempre per quanto riguarda il mercato retail inglese l'ultimo gioco con protagonista il baffuto idraulico ha registrato il terzo miglior lancio di sempre, dopo Super Mario Bros. Odyssey e 3D All-Stars. Va detto in ogni caso che negli ultimi anni il mercato digitale è diventato sempre più rilevante e utilizzato, dunque sono confronti che lasciano il tempo che trovano.

Insomma, siamo di fronte a un altro campione di incassi su Nintendo Switch, probabilmente uno degli ultimi prima dell'avvento della prossima console della grande N, che salvo sorprese dovrebbe arrivare nei negozi durante il 2024.