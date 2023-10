Super Mario Bros. Wonder, voti altissimi per l'esclusiva Nintendo

Super Mario Bros. Wonder è stato accolto dalla stampa internazionale con voti altissimi, che non mancheranno di entusiasmare i tanti fan in attesa della nuova esclusiva Nintendo, in uscita su Switch il 20 ottobre.

CGMagazine - 10

Comicbook.com - 10

God is a Geek - 10

GamesHub - 10

Metro GameCentral - 10

Player 2 - 10

Pocket-lint - 10

Shacknews - 10

Vooks - 10

We Got This Covered - 10

VGC - 10

Eurogamer - 10

TRG - 10

GamesRadar+ - 10

VG247 - 10

Stevivor - 9,5

Wccftech - 9,5

Multiplayer.it - 9

Checkpoint Gaming - 9

Destructoid - 9

Nintendo Life - 9

PCMag - 9

Screen Rant - 9

TheSixthAxis - 9

GameSpot - 9

IGN - 9

XGN - 8,7

Digital Trends - 8

Dexerto - 8

Sembra insomma che Super Mario Bros. Wonder sia la vera risposta di Nintendo all'acquisizione di Activision: un titolo di straordinaria qualità, giudicato unanimamente come un gioiello. Raramente abbiamo visto tanti 10/10 di fila su Metacritic, in effetti.