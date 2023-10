PS5, bundle con Call of Duty: Modern Warfare 3 rivelato da un leaker: data, prezzo e contenuti

PS5 sarà disponibile in bundle con Call of Duty: Modern Warfare 3, stando a quanto riportato dal noto (e apparentemente infallibile) leaker billbil-kun, che ha rivelato anche prezzo, data e contenuti del pacchetto.

Il leak andrebbe a confermare il riferimento al bundle di PS5 con Call of Duty: Modern Warfare 3 comparso in un trailer ufficiale, la cui data di uscita sarebbe fissata al 10 novembre, dunque al day one dello sparatutto Activision.

Il bundle includerà una copia digitale del gioco e il Lockpick Operator Pack, un pacchetto che sarà disponibile in esclusiva PlayStation per un anno, ottenibile anche tramite il preorder della versione digitale di Modern Warfare 3.

Per quanto riguarda il prezzo, billbil-kun parla di una speciale promozione per la Standard Edition di PlayStation 5 che farebbe risparmiare ben 120 euro sull'acquisto del bundle: l'offerta sarebbe confermata per la Francia, ma viene data come probabile anche in altri paesi europei.