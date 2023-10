PS5 in bundle con Call of Duty Modern Warfare 3: un riferimento appare in un trailer ufficiale

Il trailer in questione riguarda il Lockpick Operator Pack , un contenuto scaricabile a tempo in esclusiva per PlayStation per Modern Warfare 3 che vi abbiamo già segnalato . Includerà la skin Van Goated Lockpick Operator, l'AMRican Gothic Weapon Blueprint e lo Starry Knife Melee Weapon Blueprint. Il contenuto scaricabile sarà pubblicato per le altre piattaforme solo il 9 novembre 2024.

Sony starebbe pianificando la distribuzione di un bundle che include una console PlayStation 5 e Call of Duty: Modern Warfare 3 . Sebbene l'editore non abbia ancora annunciato ufficialmente il bundle, esso è stato menzionato alla fine di un trailer di Modern Warfare 3 pubblicato di recente e individuato da CharlieIntel.

Un bundle di PS5 con Call of Duty: Modern Warfare 3: è credibile?

Call of Duty: Modern Warfare 3

Il fatto che tutto sia emerso tramite il trailer ufficiale del DLC esclusivo PlayStation fa sì che sia facile credere che il tutto sia reale, sebbene per il momento non sia stato annunciato. Ovviamente esiste sempre la possibilità che si tratti di un errore, anche se non sembra credibile.

PlayStation e Activision hanno da tempo accordi speciali per il marketing di Call of Duty e la cosa non è cambiata con Call of Duty: Modern Warfare 3, sebbene la compagnia stia per diventare parte di Microsoft. Non sarebbe strano se parte degli accordi includessero un bundle che somma PS5 e il gioco sparatutto.