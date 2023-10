Call of Duty Modern Warfare 3: trailer del Lockpick Operator Pack, esclusiva PlayStation

Call of Duty Modern Warfare 3 è in arrivo come gioco multipiattaforma, ma PlayStation avrà come da accordi contenuti esclusivi. Oltre all'accesso anticipato alla beta multigiocatore (ancora in corso e per la quale Multiplayer.it vi ha regalato chiavi d'accesso), i giocatori PlayStation potranno ottenere un pacchetto Operatore come bonus preordine: il Lockpick Operator Pack. Potete vederlo nel video qui sotto.

Al centro del pacchetto di Call of Duty Modern Warfare 3 vi è Elodie "Lockpick" Micheaux. La descrizione spiega che il personaggio "ha dita leggere ma colpisce con pugno duro. Il Lockpick Operator Pack sarà la vostra ricompensa per il preordine, che include la skin Van Goated Lockpick Operator, l'AMRican Gothic Weapon Blueprint e lo Starry Knife Melee Weapon Blueprint per un lavoro ravvicinato."