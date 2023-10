Deep Rock Galactic: Rogue Core annunciato, è un gioco roguelite cooperativo standalone

Il pianeta in questione è caratterizzato da caverne e miniere, nelle quali si sviluppano i livelli del gioco come in un tipico dungeon crawler e questo gioca a favore della struttura roguelite di questo spin-off, che propone esplorazioni progressive nei meandri del pianeta.

L'impostazione generale è molto vicina all'originale: anche in questo caso ci troviamo di fronte a una sorta di sparatutto in prima persona con elementi RPG, che ci porta ad esplorare il pianeta alieno Hoxxes IV, particolarmente ricco di risorse e materiali.

Minatori nani spaziali

Deep Rock Galactic: Rogue Core vede da uno a quattro giocatori in cooperativa prendere parte a spedizioni nelle profondità del pianeta Hoxxes IV alla ricerca di Expenite, una risorse di incredibile valore che si trova in grande concentrazione in tale luogo.

Protagonisti dell'azione, anche in questo caso, sono dei nani spaziali esperti in scavi ed estrazioni minerarie, che si ritrovano alle prese con situazioni alquanto difficili, viste le minacce che emergono presto su Hoxxes IV per la sopravvivenza dei personaggi.

Nel gioco ci troviamo a raccogliere risorse, sopravvivere il più possibile e scoprire il mistero di The Greyout, celato sotto la superficie del pianeta alieno. Non c'è ancora una data d'uscita ma, in attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Deep Rock Galactic.