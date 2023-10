Lords of the Fallen: ecco come userà il DualSense di PS5 per migliorare l'esperienza di gioco

Il feedback aptico invece sarà usato per percepire i colpi subiti, ma anche il passaggio tra i due mondi del gioco, Axiom e Umbral. Infine, l'altoparlante del controller emetterà i suoni dei colpi delle armi usate dal nostro personaggio in Lords of the Fallen. La lampada Umbral, inoltre, emetterà suoni percepibili tramite lo speaker.

Prima di tutto, viene indicato che i grilletti adattivi resisteranno alla pressione in modo diverso a seconda del tipo di arma: quelle più pesanti e gli archi restituiranno una sensazione di pesantezza e tensione maggiore, ad esempio. Inoltre, gli attacchi caricati pesanti impediranno di premere il grilletto fino alla fine fino a quando il colpo non è pronto per essere scaricato sul nemico.

Hexworks ha presentato le ultime novità su Lords of the Fallen , il soulsike in arrivo il 13 ottobre. Più precisamente, ha svelato in che modo il gioco sfrutti il controller DualSense . Le informazioni arrivano dal PS Blog.

La descrizione completa delle funzioni del DualSense in Lords of the Fallen

Lords of the Fallen ci metterà contro grandi e potenti nemici

La spiegazione completa, in traduzione, delle funzioni del DualSense di Lords of the Fallen recita come segue: "I grilletti adattivi del controller wireless DualSense ci hanno dato l'opportunità di far sentire ogni gruppo di armi diverso, dando ai giocatori un feedback viscerale attraverso l'impostazione di diversi livelli di resistenza nella pressione del grilletto, consentendo loro di percepire quasi l'arma nelle proprie mani. Ad esempio, mentre le armi leggere e le balestre hanno una resistenza inferiore, le armi medie e quelle pesanti sono sempre più consistenti. Gli archi hanno una resistenza ancora più elevata sul grilletto, replicando la sensazione di tirare la corda prima di scagliare una freccia verso gli orrori bersagliati."

"Per garantire l'immersione, grazie al controller wireless DualSense, i giocatori che utilizzano attacchi con cariche pesanti sperimenteranno la carica sulla punta delle dita; quando la maggior parte del grilletto è completamente tirata indietro, si fermerà fino a quando l'attacco sarà pronto per essere scatenato. Solo a quel punto i giocatori potranno tirare il grilletto indietro per il resto della sua corsa ed eseguire l'attacco con effetti devastanti."

"Il feedback aptico è uno strumento fondamentale che consente ai giocatori di percepire ogni attacco leggero e pesante. Abbiamo fatto in modo che i giocatori sappiano esattamente quando il loro Crociato Oscuro viene colpito dai nemici o dai danni da caduta. Sentiranno anche il passaggio da Axiom e Umbral quando vengono uccisi per la prima volta e proveranno la devastante risonanza dei ruggiti dei boss. Sempre stretta nella mano destra del cupo protagonista, la lampada soprannaturale di Umbral farà anche rimbombare delicatamente il lato destro del DualSense quando si troverà in prossimità dei vari luoghi importanti di Mournstead."

"Il pericoloso viaggio che i giocatori affrontano durante il gioco è udibile non solo attraverso le capacità sonore 3D della PS5, ma anche attraverso l'altoparlante del controller, in quanto ogni passo compiuto dal Crociato Oscuro è percepibile. Quando i giocatori usano un'arma per colpire i loro nemici - che si tratti di una delle centinaia di armi da mischia o a distanza o di molti incantesimi - anche i loro suoni unici si diffondono dall'altoparlante del controller."

"Infine, l'altoparlante del controller wireless DualSense è il contenitore dei suoni emessi dalla misteriosa lampada Umbral. Questa reliquia ultraterrena e soprannaturale, raccolta dal Crociato Oscuro all'inizio del gioco, sussurra ai giocatori quando si verificano diversi eventi: dall'avvicinamento ai punti di interesse dell'Umbral nel mondo di gioco, a quando la lampada viene usata per strappare l'anima dai corpi dei nemici usando la meccanica Soul Flay, e altro ancora."

Vi lasciamo infine al trailer offre una panoramica sul gioco.