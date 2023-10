Assassin's Creed Mirage Vs Assassin's Creed, fra similitudini e differenze

Un obiettivo dichiarato apertamente dalla casa francese, così com'è noto il fatto che il nuovo episodio sia stato immaginato inizialmente come un DLC di Assassin's Creed Valhalla, per poi assumere la forma di un gioco completo e indipendente, seppure più compatto e breve rispetto alle ultime uscite e per questo proposto a un prezzo sostanzialmente ridotto.

Assassin's Creed Mirage si pone come accorato omaggio ai capitoli classici della serie Ubisoft, realizzato in occasione del quindicesimo anniversario della saga, nel tentativo di offrire a tutti i nostalgici un'esperienza simile a quella delle origini sul piano delle atmosfere, della struttura e delle meccaniche.

Se avete letto la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage , tuttavia, saprete che alcune soluzioni più che tradizionali risultano essere mal bilanciate , vedi l'eccessiva potenza del protagonista e le troppe abilità a sua disposizione; con particolare riferimento alla Prontezza dell'Assassino, che consente al personaggio di ingannare l'Animus e spostarsi istantaneamente da un nemico all'altro per eliminare fino a cinque bersagli in una volta.

È dunque il caso di fare un'importante precisazione: la maggior parte di ciò che Mirage fa di "antiquato", se vogliamo definirlo in questa maniera, è così per precisa volontà degli autori , che hanno cercato appunto di proporre un'esperienza capace di riportare alla mente gli esordi della saga, anche e soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione e la collocazione storica delle vicende di Basim.

Se è vero che Assassin's Creed Mirage è nato come un DLC di Valhalla , viene da sé che l'impianto del gioco appartiene alle produzioni di nuova generazione della serie Ubisoft. Questo significa che la precisione delle interazioni con lo scenario, le animazioni, le possibilità di movimento e le azioni contestuali, il sistema di combattimento, i meccanismi per contrassegnare i nemici e tanti altri aspetti ancora risultano molto più sofisticati rispetto all'avventura di Altair .

Assassin's Creed Mirage è ambientato nella Baghdad dell'861 dopo Cristo , anno in cui Basim è costretto a fuggire in seguito a un furto andato decisamente male e viene accolto tra le fila degli Occulti, ricevendo un rigoroso addestramento da parte della carismatica Roshan e tornando tempo dopo in città per trovare e uccidere i membri dell'Ordine degli Antichi.

Movimento e combattimento

Assassin's Creed Mirage, una sequenza di combattimento

Quando ci si muove per le strade di Baghdad, si corre e ci si arrampica, producendosi in spettacolari sessioni di parkour, quello che vediamo in azione è l'ultimo e più aggiornato impianto di gioco di Assassin's Creed, e lo stesso vale a maggior ragione per i combattimenti. Questi presentano infatti un layout del tutto simile a quello visto nella recente trilogia, mettendoci a disposizione una parata istantanea e una schivata per poter evitare i colpi, nonché un attacco leggero o caricato per infliggere danni ai nemici.

È interessante notare come alcuni sistemi nel capitolo di Altair risultassero guidati, vedi ad esempio il lancio dei pugnali, mentre ora è possibile mirare liberamente (pur al netto del lock-on) per raggiungere la testa dell'avversario ed effettuare dunque un'uccisione istantanea. Diverso è il discorso relativo alla Lama Celata, che Basim può usare per effettuare uccisioni mentre si mimetizza (seduto su di una panchina. in un mucchio di fieno, dietro una tenda) mentre nel primo Assassin's Creed non era possibile farlo.

Assassin's Creed Mirage consente di condurre barche

Tornando ai movimenti, le arrampicate si svolgono in Mirage in maniera piuttosto rapida, a differenza del primo capitolo, ma in entrambi i casi gli autori hanno cercato di rendere più interessante questa fase imponendo l'individuazione di appigli a cui aggrapparsi per poter continuare a scalare la torre o l'edificio di turno, che nella maggiore parte dei casi fungerà da punto di sincronizzazione e come riferimento per i viaggi rapidi.

Altair non poteva nuotare e se finiva in acqua era game over, mentre Basim non ha alcun problema da questo punto di vista e può anche concedersi il lusso di prendere il controllo di una barca e portarla in giro per i canali di Baghdad, meccanica introdotta nella serie a partire dal secondo episodio. Per quanto riguarda invece le cavalcature, nel capitolo originale il cavallo compariva automaticamente ogni volta che uscivamo dalle mura di una città, mentre in Mirage è possibile richiamarlo in qualsiasi momento.