Call of Duty Modern Warfare 3: nella beta ci sono già i bari, ecco come

Potete vedere un esempio qui sopra, segnalato da CharlieIntel. Nel video possiamo notare che il giocatore viene eliminato in modo strano e molto rapido e con il replay si può notare che il baro era in grado di vedere in anticipo la posizione del giocatore in arrivo, sebbene ci fossero dei muri nel mezzo.

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 è attiva da alcuni giorni e i fan stanno provando le mappe e le modalità incluse da Activision in questa fase di prova. Purtroppo, pare che ci siano già i primi problemi, ovvero che siano già presenti all'interno del gioco dei bari .

Come fanno a esserci dei bari nella beta di Call of Duty: Modern Warfare 3?

Call of Duty: Modern Warfare 3

CharlieIntel aveva inizialmente affermato che i bari stavano probabilmente usando una PS4 "jailbroken", ovvero una console con una versione del software modificata. In realtà, però, non è possibile perché le console con un software modificato non possono andare online, altrimenti Sony le bloccherebbe.

Come indicato in un aggiornamento anche da CharlieIntel, è più probabile che chi sta barando abbia acquistato una console PS4 dev kit (ovvero una versione usata dagli sviluppatori). Si tratta quindi di un caso isolato, visto che non ci sono in circolazione abbastanza dev kit da renderlo un problema massiccio.

Vi lasciamo infine al trailer del Lockpick Operator Pack, esclusiva PlayStation.