Starfield: qualcuno ha costruito una gigantesca Star Destroyer di Star Wars

Con una massa di 20.796, uno scafo classificato con punteggio 6.837 e una capacità di carico di 32.280, lo Star Destroyer in questione è probabilmente uno degli oggetti volanti più grandi mai visti in Starfield e questo si riflette anche nelle performance del gioco.

L'utente Reddit DotElectronic7174 ha dunque sfruttato una mod che rimuove le limitazioni imposte alla progettazione delle navi, potendo costruire una Star Destroyer che dovrebbe replicare le dimensioni originali delle navi di Star Wars, mettendo anche in crisi l'engine del gioco per gestire una massa del genere.

Continuano le incredibili creazioni da parte della community in Starfield , questa volta con una gigantesca Star Destroyer proveniente dall'universo di Star Wars, costruita da un utente sfruttando anche una mod che consente di superare i limiti imposti per le dimensioni delle navi.

Tanto grande da pesare sul gioco

La Star Destroyer custom in Starfield

Secondo quanto riferito da DotElectronic7174, la creazione ha portato a risultati soddisfacenti dal punto di vista estetico ma la nave risulta decisamente "poco pratica", oltre che molto lenta, a quanto pare.

Inoltre, comporta problemi anche all'engine di Starfield: secondo il creatore della nave, sembra che il gioco abbia difficoltà a superare i 15 fps quando si tratta di gestire una nave di queste dimensioni all'interno dell'editor delle navi, viste le dimensioni al di fuori dei limiti previsti dal gioco.

