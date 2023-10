Meta starebbe realizzando un Quest 3 poco costoso e forse senza controller, report

Le prime informazione a riguardo sono emerse in primavera, quando The Verge ha svelato i piani intendi di Meta, indicando che un nuovo visore è previsto per il 2024. Questa piattaforma verrebbe proposta al "prezzo più interessante del mercato VR per consumatori".

I controlli senza controller: l'obiettivo di Meta Quest

Meta Quest 3

Mark Rabkin, vicepresidente di Meta per la VR, ha dichiarato ad UploadVR, in occasione della recente conferenza Connect dell'azienda, che sta lavorando per rendere i controller "opzionali per il maggior numero possibile di esperienze", oltre a renderli totalmente opzionali a livello di sistema.

"Voglio che le persone sentano di avere un valore incredibile in un sistema completo. Non voglio che le persone si sentano come: 'Sto ricevendo un dispositivo [e] ora Meta mi sta facendo comprare un controller per fare tutte le cose divertenti'", ha detto Rabkin. "Voglio che le persone sentano che abbiamo dato loro il pacchetto giusto. Ma con il tempo, vedo che la proporzione di esperienze controllate con le mani crescerà sempre di più".

Parlando invece di Meta Quest 3, il preordine Amazon è disponibile con gioco incluso e 6 mesi di Meta Quest+.